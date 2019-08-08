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  • 08.08.2019
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ile ’ın ilişkisinde kriz çıktı!

Haziran’da aşklarına ikinci şansı veren sosyetenin genç isimlerinden ile ’ın ilişkisinde kriz çıktı. Önceki gün Alaçatı’daki bir beach’te kavga eden ikiliden Koç’un tartışma esnasında her kadın gibi elini beline atması gözden kaçmadı.

Eli maşalı

TÜRKIYE'NİN en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin genç üyesi Aylin Koç da pek çok kadın gibi ilişkide kıskanç çıktı. , geçtiğimiz yıl ayrıldığı işadamı Erdal Acar ve eski eşi Emel Yıldırım'ın oğulları Eremcan Acar'la Haziran'da "Aşk yeniden" demişti.

Barışmayı çıktıkları Ege tatilinde kutlayan ikilinin ilişkisinde kriz çıktı.


Acar'a bağırıp çağıran Koç, sinirle plajı terk etti.

Önceki gün Alaçatı Beach Resort'e giden çift, denizde bir anda tartışmaya başladı. İddiaya göre kıskançlık krizine giren ve aşkıyla bu yüzden kavga eden genç kız, eli belinde Acar'a bağırırken böyle TAKVİM objektifine yakalandı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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