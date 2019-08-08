TÜRKIYE'NİN en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin genç üyesi Aylin Koç da pek çok kadın gibi ilişkide kıskanç çıktı. Genç kız, geçtiğimiz yıl ayrıldığı işadamı Erdal Acar ve eski eşi Emel Yıldırım'ın oğulları Eremcan Acar'la Haziran'da "Aşk yeniden" demişti.

Barışmayı çıktıkları Ege tatilinde kutlayan ikilinin ilişkisinde kriz çıktı.



Acar'a bağırıp çağıran Koç, sinirle plajı terk etti.

Önceki gün Alaçatı Beach Resort'e giden çift, denizde bir anda tartışmaya başladı. İddiaya göre kıskançlık krizine giren ve aşkıyla bu yüzden kavga eden genç kız, eli belinde Acar'a bağırırken böyle TAKVİM objektifine yakalandı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM