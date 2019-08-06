258 GÜN hastanede kalan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay taburcu olmuştu. Mali, dün kontrol için Maslak'taki özel bir hastaneydi. 15 dakika kaldığı hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkan Erbil, "Kaşıntım vardı. O yüzden geldim" esprisi yaptı.
Bayramda Kıbrıs'ta sahne alacağını söyleyen şovmen, "Sahneyi çok özledim" dedi. Yardımcıları tarafından araca bindirilen Erbil'in ayağındaki denge bileklikleri de dikkat çekti.
AYDIN HAMZA
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