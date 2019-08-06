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  • 06.08.2019
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Ölümden dönen bayramda sahnede

Bayramda 'ta sahne alacağını söyleyen şovmen, "Sahneyi çok özledim" dedi.

Çifte bayram

258 GÜN hastanede kalan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay taburcu olmuştu. Mali, dün kontrol için Maslak'taki özel bir hastaneydi. 15 dakika kaldığı hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkan Erbil, "Kaşıntım vardı. O yüzden geldim" esprisi yaptı.

Bayramda 'ta sahne alacağını söyleyen şovmen, "Sahneyi çok özledim" dedi. Yardımcıları tarafından araca bindirilen Erbil'in ayağındaki denge bileklikleri de dikkat çekti.


AYDIN HAMZA

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