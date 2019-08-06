Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.08.2019
  • Gazete

’tan sonra o isim de 'ye yatırım yapacak

Amazon’un kurucusu ’un yatı ‘’ (), yine açıklarında görüldü. Yatta tatil yapan Putin’in yakın arkadaşı Gazprom’un Başkanı ’ın da ’ye yatırım yapacağı iddia edildi.

Oligark 'yat'ırım
Dünyanın en zengin adamı 'un yatı '' (), , Fethiye ve Datça sahillerinde turuna devam ediyor. Bu özel yatın son konuğu ise Gazprom'un Başkanı ve ailesi. lideri Putin'in en yakın arkadaşı olan Oligark Alexey Miller, geçtiğimiz ay ABD'nin kara listesine girmişti. Jeff Bezos'la iş ortaklığı olduğu iddia edilen Alexey Miller'in, 'ye yatırım yapmayı düşündüğü de iddia edildi.




Daha önce de Jeff Bezos'un bölgede turizm için yatırım yapacağı belirtilmişti. Amerikalı ve Rus kaynaklara göre Alexey Miller'ın bölgede birkaç otel yatırımı yapmayı planlıyor. Süper lüks yatta Millir'ın ailesinin dışında iki de yatırım danışmanının olduğu belirtildi. 400 milyon dolar değerindeki yatta havuz, sinema salonu, 11 oda ve helikopter var.



Gazprom'un Başkanı Alexey Miller, fotoğrafı çeken arkadaşımız Doğan Savaş'a selam gönderdi!


DOĞAN SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriJeff Bezos’tan sonra o isim de Ege'ye yatırım yapacak
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri