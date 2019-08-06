Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'un yatı 'Flying Fox' (Uçan Tilki), Bodrum, Fethiye ve Datça sahillerinde turuna devam ediyor. Bu özel yatın son konuğu ise Gazprom'un Başkanı Alexey Miller ve ailesi. Rusya lideri Putin'in en yakın arkadaşı olan Oligark Alexey Miller, geçtiğimiz ay ABD'nin kara listesine girmişti. Jeff Bezos'la iş ortaklığı olduğu iddia edilen Alexey Miller'in, Ege'ye yatırım yapmayı düşündüğü de iddia edildi.
Daha önce de Jeff Bezos'un bölgede turizm için yatırım yapacağı belirtilmişti. Amerikalı ve Rus kaynaklara göre Alexey Miller'ın bölgede birkaç otel yatırımı yapmayı planlıyor. Süper lüks yatta Millir'ın ailesinin dışında iki de yatırım danışmanının olduğu belirtildi. 400 milyon dolar değerindeki yatta havuz, sinema salonu, 11 oda ve helikopter var.
Gazprom'un Başkanı Alexey Miller, fotoğrafı çeken arkadaşımız Doğan Savaş'a selam gönderdi!
DOĞAN SAVAŞ
Daha önce de Jeff Bezos'un bölgede turizm için yatırım yapacağı belirtilmişti. Amerikalı ve Rus kaynaklara göre Alexey Miller'ın bölgede birkaç otel yatırımı yapmayı planlıyor. Süper lüks yatta Millir'ın ailesinin dışında iki de yatırım danışmanının olduğu belirtildi. 400 milyon dolar değerindeki yatta havuz, sinema salonu, 11 oda ve helikopter var.
Gazprom'un Başkanı Alexey Miller, fotoğrafı çeken arkadaşımız Doğan Savaş'a selam gönderdi!
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.