Haziran'da dünyaevine giren oyuncu Seda Güven'le işadamı Ali Güzel'in Bodrum tatili sürüyor. Ünlü çift, önceki gün de lüks motosikletleriyle Bodrum sokaklarını gezdi. İkiliye Güzel'in önceki evliliğinden olan kızı Zeynep de eşlik etti. Motosiklet üstünde babası ve Güven'in arasında poz veren Zeynep'in cici annesiyle samimiyeti de dikkat çekti.
- Saklambaç
- 06.08.2019
- Gazete
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