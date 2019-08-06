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  • 06.08.2019
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ve lüks motosikletleriyle sokaklarını gezdi

Cici anne ile gezinti
Haziran'da dünyaevine giren oyuncu Seda Güven'le işadamı Ali Güzel'in tatili sürüyor. Ünlü çift, önceki gün de lüks motosikletleriyle Bodrum sokaklarını gezdi. İkiliye Güzel'in önceki evliliğinden olan kızı Zeynep de eşlik etti. Motosiklet üstünde babası ve Güven'in arasında poz veren Zeynep'in cici annesiyle samimiyeti de dikkat çekti.

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