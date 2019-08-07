KISA süre önce sosyal medyada reklam paylaşımları yapmaya başlayan Fahriye Evcen, uyanıkların iştahını kabarttı. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra dizi setlerine ara veren güzel oyuncu, dolgun bir ücret karşılığında Instagram'da markaların ürünlerini tanıtmaya başladı.

İZİNSİZ REKLAM

Evcen'in bu hamlesi üzerine anne-bebek ürünleri satan bir marka, oyuncunun geçtiğimiz günlerde kendi ürünlerini kullandığını görünce düğmeye bastı. Firma, oğlunu pusetle gezdiren Evcen'in hikayesinde markayı etiketlemeden paylaştığı kareyi izinsiz sayfasında kullandı. Marka, reklam amacıyla paylaştığı bu kareye de "Güzel anne Fahriye Evcen de bizi kullanıyor" notu düştü.

EVCEN'İ KIZDIRDILAR

Markanın bu uyanıklığı dikkatli gözlerden kaçmadı. Hatta bu durumdan rahatsız olan Fahriye Evcen'in avukatı aracılığıyla olaya müdahale edeceği de konuşulanlar arasında...