Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da bugün vereceği konser için dün sabah saatlerinde özel uçakla kente geldi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde, geceliği 30 bin dolar olan Crowne Villa'ya yerleşti. Daha önce verdiği röportajda, konser öncesi abartılı isteklerde bulunmadığının altını çizen Jennifer Lopez, sadece; çikolata, kurabiye, cips, meyve istedi. Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin euro (yaklaşık 300 bin TL) ödedi. Otel yetkilileri ise biletlerin tükendiğini belirtti. Ayrıca personeller, "Şimdiye kadar pek çok ünlü şarkıcı ile çalıştık ama bu kadar kaprissiz birini görmedik" dedi.



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