Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.08.2019
  • Gazete

Dünyaca ünlü isimler bir bir ’ye aktı

, konserini bitirir bitirmez uçağa atladı. Soluğu ’da aldı. Bu akşamki konser için hazırlıklara başladı. Mütevaziliğiyle herkesi şaşırttı... Jennifer Lopez'in konser hazırlığı dışında da 'ye bir çok ünlü isim akın etti. İşte Lopez'in konser halzığı ve tatil için Türkiye'yi seçen dünyaca ünlü o isimler...

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da bugün vereceği konser için dün sabah saatlerinde özel uçakla kente geldi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde, geceliği 30 bin dolar olan Crowne Villa'ya yerleşti. Daha önce verdiği röportajda, konser öncesi abartılı isteklerde bulunmadığının altını çizen Jennifer Lopez, sadece; çikolata, kurabiye, cips, meyve istedi. Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin euro (yaklaşık 300 bin TL) ödedi. Otel yetkilileri ise biletlerin tükendiğini belirtti. Ayrıca personeller, "Şimdiye kadar pek çok ünlü şarkıcı ile çalıştık ama bu kadar kaprissiz birini görmedik" dedi.


İKİZLERİ DE YANINDA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriDünyaca ünlü isimler bir bir Türkiye’ye aktı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri