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  • 05.08.2019
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başarısını katladı! starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu

Yurt dışında geniş hayran kitlesine sahip olan , başarısını katladı. Büyüküstün, dünya yıldızlarının yer aldığı starmetre listesinde 11 milyon oyuncu arasında 635. sıraya yükselip Türk oyuncular arasında birinci oldu. Yakışıklı oyuncu da Türk oyuncular arasında üçüncü sırada…



Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, dünyaca ünlü starların yer aldığı IMDb starmetre listesinde gururumuz oldu. Büyüküstün, dünya çapında 11 milyon oyuncunun bulunduğu listede 635. sıraya yükselerek Türk oyuncular arasında birinci oldu.

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