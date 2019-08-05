Cemiyet hayatının ünlü çifti; Siren Ertan ile eşi Ersin Kayalar, dostlarına unutulmayacak bir jest yaptı... Mutlu çift, üç yıl önce Bodrum'un en güzel noktalarından birisi olan Türkbükü'ndeki 14 odalı Ada Otel'lerinde değişiklik yaptı. İkili, lüks oteli yazlık ev olarak kullanmaya başladı.
Yaz sezonu açılır açılmaz soluğu Bodrum'da alan Ertan ile Kayalar, önceki gün de yakın dostlarını evlerine yemeğe çağırdı.
"YİNE GELİN..."
Misafirlerine beş yıldızlı bir hizmet sunan çift, otelin hamam bölümünde de dostlarıyla keyif yaptı. Siren Hanım, arkadaşlarıyla çektiği hatıra karesini de sosyal medya hesabından "Yine gelin" notuyla paylaştı...
BULUŞMALARINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER
Siren Hanım ve dostları mutlu günlerini bu kareyle ölümsüzleştirdi.
Yaz sezonu açılır açılmaz soluğu Bodrum'da alan Ertan ile Kayalar, önceki gün de yakın dostlarını evlerine yemeğe çağırdı.
"YİNE GELİN..."
Misafirlerine beş yıldızlı bir hizmet sunan çift, otelin hamam bölümünde de dostlarıyla keyif yaptı. Siren Hanım, arkadaşlarıyla çektiği hatıra karesini de sosyal medya hesabından "Yine gelin" notuyla paylaştı...
BULUŞMALARINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER
Siren Hanım ve dostları mutlu günlerini bu kareyle ölümsüzleştirdi.
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