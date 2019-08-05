Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 05.08.2019
  • Gazete

- çiftinden dostlarına beş yıldızlı hizmet

Sosyetik ile eşi , dostlarını yazlık eve çevirdikleri otellerine davet etti. Mutlu çift, sevdiklerine beş yıldızlı hizmet verdi.

Beş yıldızlı ev sahibi
Cemiyet hayatının ünlü çifti; Siren Ertan ile eşi Ersin Kayalar, dostlarına unutulmayacak bir jest yaptı... Mutlu çift, üç yıl önce Bodrum'un en güzel noktalarından birisi olan Türkbükü'ndeki 14 odalı Ada Otel'lerinde değişiklik yaptı. İkili, lüks oteli yazlık ev olarak kullanmaya başladı.



Yaz sezonu açılır açılmaz soluğu 'da alan Ertan ile Kayalar, önceki gün de yakın dostlarını evlerine yemeğe çağırdı.



"YİNE GELİN..."
Misafirlerine beş yıldızlı bir hizmet sunan çift, otelin hamam bölümünde de dostlarıyla keyif yaptı. Siren Hanım, arkadaşlarıyla çektiği hatıra karesini de sosyal medya hesabından "Yine gelin" notuyla paylaştı...



BULUŞMALARINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER
Siren Hanım ve dostları mutlu günlerini bu kareyle ölümsüzleştirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSiren Ertan-Ersin Kayalar çiftinden dostlarına beş yıldızlı hizmet
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri