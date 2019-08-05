Müzikteki başarısını geçtiğimiz yıllarda ticarete taşıyan Hande Yener, istediği kâra ulaşamasa da pes etmedi. Ünlü popçu, 2015'te Bodrum'da Sebastian Beach'i açıp eğlence sektörüne giriş yapmıştı. Başta işleri güzel giden Yener, iki yıl sonra büyük umutlarla açtığı ve hatta yurt dışında da bir şubesini hayata geçirmeyi planladığı mekanını kapatmıştı.
- Saklambaç
- 05.08.2019
- Gazete
Hande Yener ticarette inatçı çıktı! Nişantaşı'nda güzellik merkezi açıyor...
Geçtiğimiz yıllarda Bodrum’daki beach kulübünü kapatan Hande Yener, ticarette inatçı çıktı. Ünlü popçu, bu kez de Nişantaşı’nda bir güzellik merkezi açmak için kolları sıvadı.
Müzikteki başarısını geçtiğimiz yıllarda ticarete taşıyan Hande Yener, istediği kâra ulaşamasa da pes etmedi. Ünlü popçu, 2015'te Bodrum'da Sebastian Beach'i açıp eğlence sektörüne giriş yapmıştı. Başta işleri güzel giden Yener, iki yıl sonra büyük umutlarla açtığı ve hatta yurt dışında da bir şubesini hayata geçirmeyi planladığı mekanını kapatmıştı.
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