başarısını geçtiğimiz yıllarda ticarete taşıyanistediği kâra ulaşamasa da pes etmedi. Ünlü popçu,açıp eğlence sektörüne giriş yapmıştı. Başta işleri güzel gideniki yıl sonra büyük umutlarla açtığı ve hatta yurt dışında da bir şubesini hayata geçirmeyi planladığı mekanını kapatmıştı.