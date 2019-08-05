Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'le güzel oyuncu Amine Gülşe'nin 7 Haziran'daki düğününün görkemi Hint ve Arap çiftleri büyüledi. Özil çiftinin Boğaz'ın gözde noktalarından Four Seasons Hotel Bosphorus'taki düğününün organizasyonunu Fatih Terim'in eşi Fulya Terim üstlenmişti. Fulya Hanım, sahibi olduğu Terim Event firmasıyla çiftin hayalindeki düğünü eksiksiz bir şekilde hayata geçirdi. Terim, geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 1 milyon liraya mal olan görkemli düğünden kareleri Instagram hesabında paylaştı.
HERKES HAYRAN KALDI
Osmanlı konseptinin hakim olduğu Özil çiftinin düğününe özellikle Ortadoğu ve Hindistan'daki çiftler hayran kaldı. Otelin her bir köşesini Amine Gülşe ile Mesut Özil'in düğünü için özenle süsleyen Fulya Terim ve ekibi, çiftin bir ömür mutluluğa 'evet' dediği atmosferi sosyal medyada paylaşınca çok sayıda geri dönüş aldı.
Özellikle Hint ve Arap çiftler, Terim Events'in sosyal medya hesabını takibe aldı. Ünlü çiftin düğünü hem otele hem de organizasyon firmasına bereketli geldi.
Boğaz'daki otelin her köşesini Osmanlı konseptinde dekore eden Terim Events, hiçbir ayrıntıyı atlamadı.
Amine Gülşe ile Mesut Özil'in düğünü, görkeminin yanı sıra Türk örf ve adetlere bağlılığıyla da beğeni toplamıştı.
Organizasyon sektöründe hizmet veren Fulya Hanım'ın en büyük destekçisi eşi Fatih Terim…
HERKES HAYRAN KALDI
Osmanlı konseptinin hakim olduğu Özil çiftinin düğününe özellikle Ortadoğu ve Hindistan'daki çiftler hayran kaldı. Otelin her bir köşesini Amine Gülşe ile Mesut Özil'in düğünü için özenle süsleyen Fulya Terim ve ekibi, çiftin bir ömür mutluluğa 'evet' dediği atmosferi sosyal medyada paylaşınca çok sayıda geri dönüş aldı.
Özellikle Hint ve Arap çiftler, Terim Events'in sosyal medya hesabını takibe aldı. Ünlü çiftin düğünü hem otele hem de organizasyon firmasına bereketli geldi.
Boğaz'daki otelin her köşesini Osmanlı konseptinde dekore eden Terim Events, hiçbir ayrıntıyı atlamadı.
Amine Gülşe ile Mesut Özil'in düğünü, görkeminin yanı sıra Türk örf ve adetlere bağlılığıyla da beğeni toplamıştı.
Organizasyon sektöründe hizmet veren Fulya Hanım'ın en büyük destekçisi eşi Fatih Terim…
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