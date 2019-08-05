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  • 05.08.2019
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Beste Kökdemir ve Tatlıses'ten ferahlık pozu

Yazın coşkusunu Çeşme'de yaşayan Beste Kökdemir, önceki gün plajda serinlemek için elinden buzlu meyve suyunu düşürmedi. Güzel oyuncu, meyve suyunu içerken verdiği ferahlık pozunu da 'da paylaştı. 'da tatil yapan Tatlıses de kavurucu sıcakta buzlu kahveyle serinledi. Kökdemir gibi içeceğini pipetle içen Tatlıses de plajdaki pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

Ferahlık pozu
Yazın coşkusunu Çeşme'de yaşayan Beste Kökdemir, önceki gün plajda serinlemek için elinden buzlu meyve suyunu düşürmedi. Güzel oyuncu, meyve suyunu içerken verdiği ferahlık pozunu da 'da paylaştı.



Bodrum'da tatil yapan Dilan Çıtak Tatlıses de kavurucu sıcakta buzlu kahveyle serinledi. Kökdemir gibi içeceğini pipetle içen Tatlıses de plajdaki pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

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