Yazın coşkusunu Çeşme'de yaşayan Beste Kökdemir, önceki gün plajda serinlemek için elinden buzlu meyve suyunu düşürmedi. Güzel oyuncu, meyve suyunu içerken verdiği ferahlık pozunu da Instagram'da paylaştı.
Bodrum'da tatil yapan Dilan Çıtak Tatlıses de kavurucu sıcakta buzlu kahveyle serinledi. Kökdemir gibi içeceğini pipetle içen Tatlıses de plajdaki pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.
Bodrum'da tatil yapan Dilan Çıtak Tatlıses de kavurucu sıcakta buzlu kahveyle serinledi. Kökdemir gibi içeceğini pipetle içen Tatlıses de plajdaki pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.
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