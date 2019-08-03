Tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe'nin ünü sınırları aştı. Dubai, Miami ve ABD'de açtığı şubelerden sonra Nusret rotayı Mikonos'a kırdı. Etleri kendine has 'Salt bea' hareketiyle tuzlayan ünlü etçi, restoranında evlilik teklifi için de sürprizler hazırladı.
Geçtiğimiz gün Mikonos'ta bir genç, sevgilisine kaburga eşliğinde gelen tektaşla evlenme teklif edip 'Evet' cevabını aldı. Bu teklifin maliyetinin 3 bin Euro olduğu açıklandı!
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