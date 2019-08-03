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  • 03.08.2019
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Nusret’in ’taki restoranında ‘Evet’ demenin bedeli 3 bin Euro!

, Miami ve 'de açtığı şubelerden sonra Nusret rotayı 'a kırdı. Etleri kendine has 'Salt bea' hareketiyle tuzlayan ünlü etçi, restoranında evlilik teklifi için de sürprizler hazırladı.

Ev'et' der misin?

Tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe'nin ünü sınırları aştı. , Miami ve 'de açtığı şubelerden sonra Nusret rotayı 'a kırdı. Etleri kendine has 'Salt bea' hareketiyle tuzlayan ünlü etçi, restoranında evlilik teklifi için de sürprizler hazırladı.


Geçtiğimiz gün Mikonos'ta bir genç, sevgilisine kaburga eşliğinde gelen tektaşla evlenme teklif edip 'Evet' cevabını aldı. Bu teklifin maliyetinin 3 bin Euro olduğu açıklandı!

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