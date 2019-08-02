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  • 02.08.2019
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'da şov yaptı

, önceki akşamki konseri için kesenin ağzını açtı

500 bin kiralık şov

MÜZIK hayatındaki 25. yılını kutlayan Mustafa Sandal, önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Sahnesi'ndeydi. Şovlarıyla mest eden Musti, sahne şovu ve kıyafeti için 500 bin TL harcadı.

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