MÜZIK hayatındaki 25. yılını kutlayan Mustafa Sandal, önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeydi. Şovlarıyla mest eden Musti, sahne şovu ve kıyafeti için 500 bin TL harcadı.