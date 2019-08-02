YAZ başından beri Mikonos ile Santorini arasında mekik dokuyan Rachel Araz Kiresepi, bir yandan da çantalarıyla havasını atıyor... Lüks paylaşımlarıyla Instagram'da fenomen olan Araz, önceki gün de Chanel marka çantasıyla şovunu yaptı.



700 dolar

RACHEL Araz, içerisinde kum olan çantaya da "Dünyanın en komik çantası" dese de 700 dolar yani yaklaşık 3 bin 900 TL verdi. Bu arada sosyetik güzel, daha önce de poşeti andıran şeffaf ve plastik 3 plaj çantasına da 14 bin 950 dolar yani yaklaşık 84 bin TL harcamıştı.



13 bin dolar



1200 dolar