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  • 02.08.2019
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'de para kum gibi! Çantasıyla şovunu yaptı

Sosyetik işadamı Sami Kiresepi’nin eşi, giyim ve aksesuara servet harcıyor.

Para kum gibi

YAZ başından beri Mikonos ile Santorini arasında mekik dokuyan Rachel Araz Kiresepi, bir yandan da çantalarıyla havasını atıyor... Lüks paylaşımlarıyla 'da fenomen olan Araz, önceki gün de Chanel marka çantasıyla şovunu yaptı.


700 dolar

RACHEL Araz, içerisinde kum olan çantaya da "Dünyanın en komik çantası" dese de 700 dolar yani yaklaşık 3 bin 900 TL verdi. Bu arada sosyetik güzel, daha önce de poşeti andıran şeffaf ve plastik 3 plaj çantasına da 14 bin 950 dolar yani yaklaşık 84 bin TL harcamıştı.


13 bin dolar


1200 dolar

kalan karakter 1000

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