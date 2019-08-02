RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yeni internet yayını düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi... Yeni düzenlemeyle; Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonları 'denetim altına' alındı. Artık bu platformlar; RTÜK'ten lisans almadan hizmet veremeyecek. Yayıncı kuruluşlar, RTÜK'ün uygun bulmadığı içerikleri de kataloglarından çıkarmak durumunda kalacak. Ayrıca koruyucu sembol sistem kullanılacak. İzleyiciler, program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirilecek. Yayıncı kuruluşlar yıllık gelirlerinin binde 5'ini de her yıl RTÜK'e verecek.

AHLAKSIZLIK SAHNESİ...

Son dönemde yüz binlerce üye kaybeden Netflix, eşcinsel ilişkiyi naklen izleyicisine aktarıyor. Bu konu; tüm dizi, film ve belgesellerde işleniyor. Bu durum, eşcinselliğin doğallaşmasının ve meşrulaşmasının önünü açıyor...

HEDEF GÖSTERMİŞTİ

NETFLiX'in Alman yapımı dizisi Dogs of Berlin'in ilk bölümünde; Türk kökenli Alman bir futbolcu katledilmişti. Ölen kişinin ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'e benzemesi yine tepki çekmişti.

ÇOCUK İSTİSMARI





Netflix'de yayınlanan "3 Altında: Arcadia Hikayeleri" adlı çocuk animasyon çizgi dizisinde, 9-10 yaşında iki kız çocuğu öpüştürülmüştü. Bu durum ailelerin büyük tepkisine yol açmıştı...