SPORU yaşam tarzı haline getiren Ebru Şallı, antrenmanını tatilde de aksatmadı. Önceki gün nişanlısı Uğur Akkuş'la işadamının teknesine atlayıp Ege'ye açılan sunucu, su üstünde de böyle pilates yaptı.
SPORU yaşam tarzı haline getiren Ebru Şallı, antrenmanını tatilde de aksatmadı. Önceki gün nişanlısı Uğur Akkuş'la işadamının teknesine atlayıp Ege'ye açılan sunucu, su üstünde de böyle pilates yaptı.
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