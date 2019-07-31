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  • 31.07.2019
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antrenmanını tatilde de aksatmadı

Her yerde spor

SPORU yaşam tarzı haline getiren Ebru Şallı, antrenmanını tatilde de aksatmadı. Önceki gün nişanlısı Uğur Akkuş'la işadamının teknesine atlayıp Ege'ye açılan sunucu, su üstünde de böyle pilates yaptı.

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