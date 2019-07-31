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  • 31.07.2019
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"' dizisi yine kural bozmadı

Canevim rüzgarı

HER Pazartesi milyonları atv'ye kilitleyen 'Canevim' dizisi, yine kural bozmadı. Reyting rekorları kıran dizi, önceki akşamki bölümüyle aynı saatte ekrana gelen rakiplerini geride bırakmayı başardı.

DİZİ, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 3,63 izlenme oranı ve yüzde 12,73 izlenme payı; 20+ABC1 kategorisinde yüzde 2,87 izlenme oranı ve yüzde 10,00 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu

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