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  • 30.07.2019
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'ın pozları katalog çekimini aratmadı

Ben'su' gibi güzellik

EŞİ Hakan Baş'la geçtiğimiz günlerde Mikonos'tan dönen Bensu Soral, önceki gün evinin havuzunda serinledi. Güzel oyuncunun seksi pozları katalog çekimini aratmadı.

GÜZEL oyuncu, havalı pozlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. 28 yaşındaki Soral'ın güzelliğine de takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı.

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