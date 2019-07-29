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  • 29.07.2019
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'den 'e ! Sosyal medyaya damga vurdu...

Önceki akşam ’ta sahne alan , olay yarattı. Kuliste ’in şarkısını söylerken seksi bir video paylaşan popçu, ezeli düşmanı ’le de hiç küsmediğini söyledi...


Son dönemde Hadise'ye bir haller oldu. Önceki akşam Kıbrıs Concorde Otel'de sahne alan popçu, konser öncesi kuliste olay bir paylaşıma imza attı. Ünlü popçu, 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'ın YouTube'da dünya trend listesine girerek rekor kıran şarkısı 'Ela'yı söylerken video çekti.

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