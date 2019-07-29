

Son dönemde Hadise'ye bir haller oldu. Önceki akşam Kıbrıs Concorde Otel'de sahne alan popçu, konser öncesi kuliste olay bir paylaşıma imza attı. Ünlü popçu, 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'ın YouTube'da dünya trend listesine girerek rekor kıran şarkısı 'Ela'yı söylerken video çekti.