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Hadise'nin erotik paylaşımlarının nedeni ne? Açıkgöz Hadise'den bir skandal Instagram videosu daha!

Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla eleştiri almaya doymuyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser vermeye hazırlanan Hadise, Reynmen'in 'Ela' isimli şarkısıyla yaptığı dansla olay oldu. Yaptığı paylaşımlarla son dönemlerde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hadise Açıkgöz, "Alsam mı bi dal dudaklarından" notuyla paylaştığı skandal Instagram videosuyla 1 gecede internet ortamında milyonlarca kez izlendi. Peki, Instagram'dan eleştiri yağmuruna tutulan Hadise'nin erotik paylaşımlar yapmasının nedeni neydi? İşte 33 yaşındaki Hadise hakkında şok iddialar...

28.07.2019 14:29 - Son Güncelleme: 28.07.2019 14:31
Hadise'nin erotik paylaşımlarının nedeni ne? Açıkgöz Hadise'den bir skandal Instagram videosu daha!

Hadise Instagram hesabından yayınlandığı son klibiyle en çok izlenenler arasına girdi. Ancak bu izlenme Hadise'yi eleştiri yağmuruna tutmak için yapıldı. Yani iddialara göre Hadise Açıkgöz amacına ulaştı. Son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Hadise, şu sıralar Harbiye Cemiz Topuzlu Açıkhava Sahnesi için hazırlıkta... Hadise'nin Instagram hesabından son dönemde ünlüler arasında polemik yaşanmasına neden olan Reynmen'in Ela şarkısına çektiği viral klip sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Hadise'nin erotik paylaşımlarının nedeni ne? Açıkgöz Hadise'den bir skandal Instagram videosu daha!

Sosyal medyada herkesin merak ettiği soru, "Hadise neden erotik paylaşımlarda bulunuyor?"

Hadise'nin erotik paylaşımlarının nedeni ne? Açıkgöz Hadise'den bir skandal Instagram videosu daha!

Sosyal medyada çektiği videolarla adını duyuran Reynmen'in Ocak ayında ilk şarkısı Derdim Olsun'u dinleyen Hadise, geçtiğimiz Mayıs ayında ilk danslı videosunu paylaştı. Sonra olanlar oldu...

Hadise'nin erotik paylaşımlarının nedeni ne? Açıkgöz Hadise'den bir skandal Instagram videosu daha!

2 hafta önce Almanya konseri için giydiği kostümle dikkat çeken Hadise, konser sonrası "Yapma" şarkısını söyleyerek dans etmiş, kostümü dışında bir de dansıyla çok konuşulmuştu.

Hadise'nin erotik paylaşımlarının nedeni ne? Açıkgöz Hadise'den bir skandal Instagram videosu daha!

Hadise'nin yeni skandalı ise Reynmen'in Ela şarkısı oldu. Almanya konserinde giydiği çok konuşulan kostümüne benzeyen bir kıyafetle Ela şarkısını söyleyerek dans eden Hadise, sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü. Peki Hadise'ye ne oldu?

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