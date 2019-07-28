Hadise'nin erotik paylaşımlarının nedeni ne? Açıkgöz Hadise'den bir skandal Instagram videosu daha!

Hadise Instagram hesabından yayınlandığı son klibiyle en çok izlenenler arasına girdi. Ancak bu izlenme Hadise'yi eleştiri yağmuruna tutmak için yapıldı. Yani iddialara göre Hadise Açıkgöz amacına ulaştı. Son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Hadise, şu sıralar Harbiye Cemiz Topuzlu Açıkhava Sahnesi için hazırlıkta... Hadise'nin Instagram hesabından son dönemde ünlüler arasında polemik yaşanmasına neden olan Reynmen'in Ela şarkısına çektiği viral klip sosyal medyada büyük tepki çekti.

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