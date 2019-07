SON yılların en iyi çıkış yapan Latin pop sanatçılarından J Balvin, İstanbul'u Latin ateşiyle salladı... Temacc ve Maximize ortaklığındaki düzenlenen gecede Latin yıldızdan önce sahneye; Edis, Anıl Piyancı, Khonktar ve Dj Funky C gibi isimler çıktı. Saat 22.30'da ise sahneyi J Balvin devraldı. Kolombiyalı yıldız gece boyu Mi Gente, Machika, Tranquila, Familiar, I Can't get enough gibi en sevilen ve global müzik listelerini kasıp kavuran hit şarkılarını seslendirdi. Ela şarkısıyla YouTube'da rekorlar kıran Reynmen, influencer ve youtuberlar da Guess locasında gece boyu şarkılara eşlik etti. J Balvin'le dans ve eğlence dolu akşamda bir araya gelen Melis Sezen ve İdris Nebi Taşkan gibi birçok ünlü isim de kalabalığın arasında dikkat çeken isimler arasındaydı.



J Balvin, YouTuber Reynmen ile böyle poz verdi