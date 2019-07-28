YÜZÜ gibi kalbinin de güzelliğini her fırsatta gözler önüne seren Ebru Şahin, kural bozmadı. atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yıldızı Şahin, bu kez de Şanlıurfa Harran'daki bir köy okulundaki minikler için seferber oldu.