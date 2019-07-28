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  • 28.07.2019
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'nin yıldızı köy okulundaki minikler için seferber oldu

Kalbi de güzel

YÜZÜ gibi kalbinin de güzelliğini her fırsatta gözler önüne seren Ebru Şahin, kural bozmadı. atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yıldızı Şahin, bu kez de Şanlıurfa Harran'daki bir köy okulundaki minikler için seferber oldu.

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