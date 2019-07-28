ATV'NİN sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Sen Anlat Karadeniz'de 'Gülendam' karakterine hayat veren Asya Taşkın, kadronun yeni ismi... ATV'NİN sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Sen Anlat Karadeniz'de 'Gülendam' karakterine hayat veren Asya Taşkın, kadronun yeni ismi...
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