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  • 28.07.2019
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''in kadrosuna sürpriz isim!

'NİN sevilen dizisi ''in kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. 'de 'Gülendam' karakterine hayat veren , kadronun yeni ismi...

Yeni gözde
ATV'NİN sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Sen Anlat Karadeniz'de 'Gülendam' karakterine hayat veren Asya Taşkın, kadronun yeni ismi...

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