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  • 27.07.2019
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ile 'dan sabah keyfi

Sabah keyfi

ÜNLÜ oyuncular Burcu Biricik ile Hatice Aslan, önceki gün Ortaköy'de sabah kahvaltısındaydı.
SIKI dostlar, "Sabah bir araya gelip güne daha da güzel başlamak istedik" dedi.

Aydın HAMZA

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