ÜNLÜ oyuncular Burcu Biricik ile Hatice Aslan, önceki gün Ortaköy'de sabah kahvaltısındaydı.
SIKI dostlar, "Sabah bir araya gelip güne daha da güzel başlamak istedik" dedi.
Aydın HAMZA
ÜNLÜ oyuncular Burcu Biricik ile Hatice Aslan, önceki gün Ortaköy'de sabah kahvaltısındaydı.
SIKI dostlar, "Sabah bir araya gelip güne daha da güzel başlamak istedik" dedi.
Aydın HAMZA
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