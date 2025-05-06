Kadraj Galeri Kadraj İkon İOKBS Bursluluk sınav sonuçları 2025: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları 2025: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Nisan 2025 Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonrası öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören binlerce aday burs kazanma umuduyla ter döktü.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 14:45
İOKBS Bursluluk sınav sonuçları 2025: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için nefesler tutuldu. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler ile aileleri, "İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları 2025: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre; İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları, 30 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları 2025: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girilmesi gerekiyor.

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İOKBS Bursluluk sınav sonuçları 2025: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları 2025: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.