İOKBS Bursluluk sınav sonuçları 2025: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için nefesler tutuldu. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler ile aileleri, "İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.