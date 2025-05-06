İOKBS Bursluluk sınav sonuçları 2025: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
27 Nisan 2025 Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonrası öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören binlerce aday burs kazanma umuduyla ter döktü.
Giriş Tarihi: 25.05.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 14:45