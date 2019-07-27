ÜNLÜ komedyen Ata Demirer'den ayrıldıktan sonra kalbini Yunan DJ İlias Valaris'e kaptıran Aslı Turanlı, aşkıyla Türk kahvesi tartışması yaşadı. Şimdilerde kendisinden 15 yaş büyük DJ aşkıyla Mikonos'ta olan güzel oyuncu, bir markette kahve gördü. Üzerinde Yunanca yazan kahve için "Türk kahvesi" diyen Aslı Turanlı'ya aşkı "Hayır Yunan kahvesi" karşılığı verdi. Aslı Turanlı da bu tartışma anlarını "Abdullah Efendi'nin kemikleri sızlıyor" diyerek paylaştı.