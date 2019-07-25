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  • 25.07.2019
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z’ dizisi yine zirvede

İzlenme rekorları kıran ‘z’ dizisi kural bozmadı. Dizi, önceki akşamki bölümüyle zirveye yerleşti...

Zirvenin tek hakimi

ATV'NİN yaz sezonuna damga vuran dizisi 'Kimse Bilmez', zirveye demir attı. Salı akşamları milyonları ekrana kilitleyen dizi, yine rakiplerini solladı.

BAŞROLLERINI ile 'in paylaştığı dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 4,12 izlenme oranı ve yüzde 14,07 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Özgü Kaya ile Keremcem, oyunculukları ile yine takdir topladı.

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