ATV'NİN yaz sezonuna damga vuran dizisi 'Kimse Bilmez', zirveye demir attı. Salı akşamları milyonları ekrana kilitleyen dizi, yine rakiplerini solladı.

BAŞROLLERINI Özgü Kaya ile Keremcem'in paylaştığı dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 4,12 izlenme oranı ve yüzde 14,07 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Özgü Kaya ile Keremcem, oyunculukları ile yine takdir topladı.