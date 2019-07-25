TÜRK Müziği'nin güçlü sesi Ebru Gündeş, 5 gün üst üste sahne aldığı fizy Açıkhava konserler serisini önceki akşam muhteşem bir finalle sonlandırdı. Ünlü sanatçının Harbiye'deki son gecesinde de izdiham yaşandı.

POLL Production organizasyonuyla düzenlenen konser öncesi 270 kişilik ekibiyle fotoğraf çektiren yorumcu, 5 günde 28 bin 128 kişiye müzik ziyafeti sundu.

Ünlü sanatçıyı son konserinde eski solisti Derya Uluğ da dinledi...



USTADAN ÇIRAĞA ÖVGÜ

Gündeş, "Yolum Derya ile kesiştiği için çok şanslıyım. O çok başarılı" diye popçuyu övdü