EŞİ Burak Özçivit'le oğlu Karan'ı Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen, "Eğitim şart" dedi. Oğlunun bakımıyla bizzat kendi ilgilenen güzel oyuncu, hiçbir şeyi şansa bırakmadı. 33 yaşında anne olan Evcen, anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyor. Doğum sonrası fazlalıklarından kurtulmak için pilatese başlayan oyuncu, sadece organik yiyecekler tüketip organik ürünler kullanıyor. Oyuncu, Prof. Dr. Sinan Canan'ı da sosyal medyada takibe aldı.

DOKTORLARI TAKİPTE

Evcen, Canan'ın beynin gizli sırları hakkında yazdığı makaleleri okuyup Uzman Psikolog Aslı Karasaç'ın psikolojiyle ilgili paylaştığı bilgilerle işini şansa bırakmıyor. Ünlü oyuncu, doğumunu da yaptıran Prof. Dr. Bülent Urman'ı da takibe alıp sık sık anne ve bebek sağlığıyla ilgili konularda doktoruna danışıyor.

EVCEN'İN UZMAN KADROSU





PROF. DR. SİNAN CANAN





UZM. PSİKOLOG ASLI KARASAÇ

PROF. DR. BÜLENT URMAN



DİRİLİŞ OSMAN BEREKETİ

'Diriliş Osman' dizisiyle atv'de hayranlarıyla buluşacak olan Burak Özçivit, Instagram'da 13.2 milyon takipçiye ulaştı.

AYDIN HAMZA