YAZIN gelmesiyle birlikte yüz binlerce kişi, soluğu Bodrum'da aldı. Ancak kendini bilmez bazı kişiler, tatilcilerin huzurunu kaçırdı. Buna göre; 300 lira karşılığında 10 dakika jet ski kiralayan arkadaş grupları, aşırı hız yaptı. Hatta dubaları aşıp, yüzen vatandaşların canını tehlikeye attı. Hiçbir güvenlik önlemi almayan ve jet ski sürerken cep telefonu kullanan deniz canavarlarını, muhabirimiz saniye saniye fotoğrafladı. Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu Pınar Altuğ da jet ski terörüne karşı sesini çıkarttı... Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Çok merak ediyorum koyun içinde bir yukarı bir aşağı bu hızla gidince noluyor? Yüzenler var..." Pınar Altuğ'un bu paylaşımına, takipçilerinden destek yağdı.

ÖNLEM ALINSIN

Bölgedeki tatilciler de isyan bayrağı açtı; "Çok hız yapıyorlar. Birileri acilen önlem almalı. Yoksa bir gün burada kaza olacak. Canımız yanacak..."

PINAR ALTUĞ TEPKİ GÖSTERDİ​

Şu sıralar eşi Yağmur Atacan ile Bodrum'da tatil yapan Pınar Altuğ, jet ski sürücülerine sitem etti. Tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

NE KURAL VAR, NE ÖNLEM!



Güzel model Ivana Sert ile ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu da Bodrum'da sık sık jet ski keyfi yapıyor.

Sosyetik isimler, herhangi bir kural olmadığı için jet skileri çocuklarına kullandırıyor. Bu durum kazaya davetiye çıkarıyor.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM