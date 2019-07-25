INSTAGRAM'DA 1.4 milyon kişi tarafından takip edilen Diet Prada hesabı, Türk fotoğrafçı Timur Emek'in, modelleri taciz ettiğini yazdı. Paylaşımlardan birinde sanat yönetmeni Haley Bowman, Emek'in çekim sırasında elini zorla tutup, cinsel organına götürdüğünü ve kendisinden çıplak fotoğraf istediğini anlattı. Başka bir paylaşımda da Emek'in, Julia Francina adlı bir kadınla cinsel ilişki teklifinde bulunduğu yazışmalar yer aldı. Instagram hesabı, Türk model Deniz Tekin'in de tacize uğradığını açıkladı. Emek'in, 2017 yılında Deniz'e üstsüz çekim teklif ettiği vurgulandı...





Deniz Tekin, Emek'in konuşmalarından rahatsız olduğu için çekim yapmaktan vazgeçtiğini söyledi.



Tacizle suçlanan Emek, bugüne kadar; Bella ve Gigi Hadid kardeşlerden, Adriana Lima'ya kadar birçok modeli çekmişti..