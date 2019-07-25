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hakkında taciz iddiası

'da 1.4 milyon kişi tarafından takip edilen hesabı, Türk fotoğrafçı 'in, modelleri taciz ettiğini yazdı.

Taciz çekimi!

INSTAGRAM'DA 1.4 milyon kişi tarafından takip edilen Diet Prada hesabı, Türk fotoğrafçı Timur Emek'in, modelleri taciz ettiğini yazdı. Paylaşımlardan birinde sanat yönetmeni Haley Bowman, Emek'in çekim sırasında elini zorla tutup, cinsel organına götürdüğünü ve kendisinden çıplak fotoğraf istediğini anlattı. Başka bir paylaşımda da Emek'in, Julia Francina adlı bir kadınla cinsel ilişki teklifinde bulunduğu yazışmalar yer aldı. hesabı, Türk model Deniz Tekin'in de tacize uğradığını açıkladı. Emek'in, 2017 yılında Deniz'e üstsüz çekim teklif ettiği vurgulandı...


, Emek'in konuşmalarından rahatsız olduğu için çekim yapmaktan vazgeçtiğini söyledi.


Tacizle suçlanan Emek, bugüne kadar; Bella ve kardeşlerden, Adriana Lima'ya kadar birçok modeli çekmişti..

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