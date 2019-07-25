YAZI ailesiyle Bodrum'da geçiren Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den alkışlık hareket…

Yakın dostlarıyla Miam Restaurant & Bar'a giden Demirel, yan masadaki müşterinin garsonu azarlamasıyla çileden çıktı. Duruma müdahale eden Demirel, yüzü gibi gönlünün de güzelliğini kanıtladı. Genç kadın, garsona kötü davranan hanımefendiyi sert bir dille uyarıp çalışanı da teselli etti.

MÜŞTERİYİ UYARDI

Bu hareketiyle mekandakilerin takdirini kazanan Demirel, olayı Instagram'da anlatıp şu sözlerle de insanlık dersi verdi: "İnsanların kişiliğini en iyi nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Restoranda, kafede servis yapan kişilere nasıl davrandığına bakarak! Bu zaman zaman gittiğim yerlerde karşılaştığım bir durum. Az önce yine oldu aynı şey. Bilin ki kimse sizin köleniz değil! Bunun parayla pulla da alakası yok. Kendi ezikliğinizi, başkalarını ezerek göstermeyiniz lütfen. Aşırı itici ve komik oluyorsunuz!"



ZEYNEP'TEN ARTİSTİK ATLAYIŞ!

Olay sonrası dostlarıyla teknesine dönen Demirel, Ege'nin maviliklerinde serinledi.



DOĞAN SAVAŞ - BODRUM