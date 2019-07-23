SALTBAE (tuzlama) hareketiyle dünyaya nam salan Nusret Gökçe, geçtiğimiz ay son şubesini komşu Yunanistan'ın gözde tatil noktası Mikonos'a açtı. Nusret sayesinde bölgede turist patlaması yaşandı. Adaya ayak basan her tatilci, Nusret'te yemek yemek için günler öncesinden yer ayırttı. O isimlerden birisi de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ikinci eşi Marla Maples'tan olan kızı Tiffany Trump'tı.

Trump'ın 25 yaşındaki kızı için restorantta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tiffany'nin korumaları, yemekten bir süre önce hem işletmeyi hem de bölgeyi karış karış taradı. Alınan bir takım önlemlerden sonra da Tiffany Trump, Nusret'e giriş yaptı.

Dostlarıyla ziyafet çeken Tiffany, yemeklerden oldukça memnun kaldı. Nusret de Trump ile olan fotoğrafını '01.50' notu ile Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı...