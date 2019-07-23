ÜÇ aydır birlikte olan oyuncu Hande Subaşı ile işadamı Alican Ulusoy, Yunanistan'da aşka geldi. Geçtiğimiz gün Mikonos'a giden aşıklar, romantizmin zirvesindeydi. Subaşı, Ulusoy'la bu karesine de "Güzel adam" notu düştü.