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  • 23.07.2019
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ile , 'da aşka geldi

Komşu’da romantizm

ÜÇ aydır birlikte olan oyuncu Hande Subaşı ile işadamı Alican Ulusoy, Yunanistan'da aşka geldi. Geçtiğimiz gün Mikonos'a giden aşıklar, romantizmin zirvesindeydi. Subaşı, Ulusoy'la bu karesine de "Güzel adam" notu düştü.

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