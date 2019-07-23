UZUN süredir ortalarda görünmeyen ve iki yıllık aşklarına nokta koydukları konuşulan Tuba Büyüküstün'le Umut Evirgen'den dedikodulara fotoğraflı yanıt... Güzel oyuncuyla işletmeci aşkının iki hafta önce uçakta kavga ettiği öne sürülmüştü. Büyüküstün'ün de tartışma sırasında Evirgen'e "Bıktım senden, yeter artık" dediği iddia edilmişti. Hatta Evirgen'in de dostlarına "Tuba'nın istekleri bitmiyor" diye dert yandığı iddiası kulaktan kulağa dolaşmıştı.

SORUN YOK!

Ancak ikili, dün Evirgen'in sahibi olduğu Emirgan'daki La Boom adlı mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Keyifli oldukları gözlenen çift, mutluluk pozlarıyla ayrılık iddialarını çürüttü.





İspanya tatilinden dönen aşıkların bir hayli bronzlaşması dikkat çekti.



TARİHE İLGİSİ BÜYÜK

Bir internet dizisinde Mara Hatun karakterini canlandıran oyuncu, "Tarihe ilgim var" dedi.

AYDIN HAMZA