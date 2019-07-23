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  • 23.07.2019
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çocukluk günlerine geri döndü

Güzel oyuncu , önceki gün bir kase bebe bisküvisini sütle karıştırıp afiyetle yedi.

Cici Bensu

OYUNCU Bensu Soral, önceki gün çocukluğuna döndü. Güzel oyuncu, bebeklere verilen bisküviyi yerken çektiği kareyi takipçileriyle paylaştı. Soral'ın bu paylaşımı şaşırttı.

SÜTLE karıştırdığı bebe bisküvisini yiyen Soral'a takipçilerinden "İçindeki çocuk ölmemiş" yorumları geldi. Kimileri de 28 yaşındaki oyuncu için "Cici Bensu" esprisi yaptı.

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