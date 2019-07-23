TÜRKIYE'YI sihirli bulduğunu söyleyen ve fırsat buldukça tatil için tercih eden ünlü aktör Jean Claude Van Damme, dün Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat'ın misafiri olarak tekne keyfi yaptı. Bodrum'a hayran kalan olan ünlü oyuncu, kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldı. Akat, Temmuz ayı içerisinde ünlü aktör ve iyi niyet elçisi Steven Seagal'ı ağırlamıştı...
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