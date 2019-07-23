ÜNLÜ televizyoncu Acun Ilıcalı, dün sürat teknesinde yakın dostlarını ağırladı. Şu sıralar Çeşme'nin tadını çıkaran Ilıcalı, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu sevgilisi Hande Erçel, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve arkadaşlarıyla deniz turu yaptı. Ilıcalı, sevdikleriyle çektirdiği bu kareyi de sosyal medya hesabında paylaştı...