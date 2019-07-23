Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.07.2019
  • Gazete

, ile sevgilisi 'i teknesinde ağırladı

Süratli buluşma!

ÜNLÜ televizyoncu Acun Ilıcalı, dün sürat teknesinde yakın dostlarını ağırladı. Şu sıralar Çeşme'nin tadını çıkaran Ilıcalı, şarkıcı , oyuncu sevgilisi , eski basketbolcu ve arkadaşlarıyla deniz turu yaptı. Ilıcalı, sevdikleriyle çektirdiği bu kareyi de sosyal medya hesabında paylaştı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAcun Ilıcalı, Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel'i teknesinde ağırladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri