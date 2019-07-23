MAYIS'TA oğlu Efehan'ı kucağına alan Almeda Abazi, sağlık ve güzellik için geleneksel yöntemlere başvurdu. 27 yaşındaki güzel, Hollywood yıldızlarının da tercihi olan ilik suyu tüketmeye başladı.

Almeda Abazi, "Doğanın multivitamini olarak tanımlanan kemik suyu; cildinizde, eklemlerinizde ve sindirim ile bağışıklık sisteminizde mucize yaratıyor" dedi.