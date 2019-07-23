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  • 23.07.2019
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tüketmeye başladı

İki aylık anne olan , sağlık için kemik suyu tüketmeye başladı. Abazi, nun cildinde de çok faydalı olduğunu söyledi...

ilik gibi güzellik

MAYIS'TA oğlu Efehan'ı kucağına alan Almeda Abazi, sağlık ve güzellik için geleneksel yöntemlere başvurdu. 27 yaşındaki güzel, Hollywood yıldızlarının da tercihi olan tüketmeye başladı.

, "Doğanın multivitamini olarak tanımlanan kemik suyu; cildinizde, eklemlerinizde ve sindirim ile bağışıklık sisteminizde mucize yaratıyor" dedi.

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