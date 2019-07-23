ABD'Lİ model Jessica Michel Serfaty, Türk aşkına kavuştu... Seksi yıldız dün Çeşme'ye geldi. İki haftadır göremediği işadamı Kaan Günay ile hasret giderdi.
Mutlu çift, dün sabah saatlerinde de lüks bir tekne kiralayıp, dostlarıyla denize girdi...
ABD'Lİ model Jessica Michel Serfaty, Türk aşkına kavuştu... Seksi yıldız dün Çeşme'ye geldi. İki haftadır göremediği işadamı Kaan Günay ile hasret giderdi.
Mutlu çift, dün sabah saatlerinde de lüks bir tekne kiralayıp, dostlarıyla denize girdi...
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