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  • 22.07.2019
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ile işadamı eşi aşk tatiline çıktı

tasarımcı ile işadamı eşi , ’dan vazgeçmedi... Dünya yıldızlarının tercih ettiği ’ta konaklayan çift, gecelik 27 bin lira ödedi...

Aşk tatili
Çilek Mobilya'nın veliahtı ve aynı zamanda tasarımcı olan Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi, aşk tatiline çıktı... tasarımcı ile ralli tutkunu işadamı, geçtiğimiz günlerde uçağa atladı. Soluğu sık sık gittikleri İtalya'da aldı. Tarihi noktaları gezen mutlu çift, daha sonra rotayı körfezinin güneyinde kalan Capri Adası'na kırdı. Burada geceliği 27 bin lira olan Capri Palace otelde konaklayan ikili, denizin ve güneşin tadını çıkardı.



Selma Hanım, renkli tatil karelerini de sosyal medya hesabında paylaşarak, dostlarını kıskandırdı.



YILDIZLARIN ADRESİ
Amerikalı şarkıcı Beyonce ile profesyonel tenisçi da aynı otelde konaklamıştı.






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