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  • 21.07.2019
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Sarkozy çifti ’a Fransız kalmadı

eski Cumhurbaşkanı , güzel eşi ile ’a geldi. Çifte koruma ordusu eşlik etti. Sarkozy, Bodrum Demirci Koyu'ndaki lüks bir otelde konakladı.

Bodrum’a Fransız kalmadı

FRANSA eski medya hesına yükledi. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yıllar boyu "Türkiye'nin AB'de yeri yok" diye açıklama yaptı. Ancak bu küstah yoruma geçen sene olduğu gibi yine dayanamadı. Soluğu şarkıcı eşi Carla Bruni ile Ege'nin incisi Bodrum'da aldı. Görevde olduğu dönemde aleyhinde kampanyalar yapan ve sloganlar atan Sarkozy, Bodrum Demirci Koyu'ndaki lüks bir otelde konakladı.



(20 Temmuz 2019) Sarkozy çifti, günlüğü bin 800 euro olan odada konaklıyor.

Otel görevlilerinin geniş güvenlik önlemleri altında tatiline devam eden Sarkozy ve eşi, gün boyu otelin restoran kısmında oturdu. Akşam yemeği için otelin restoran kısmına geçen çiftin, daha sonra mavi tura çıkacakları öğrenildi.



(21 Ağustos 2018) ve çifti, geçen yıl da 'a gelmişti. Bruni'nin geçen sene giydiği kıyafet bu yıl da üzerindeydi.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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