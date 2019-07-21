FRANSA eski medya hesabına yükledi. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yıllar boyu "Türkiye'nin AB'de yeri yok" diye açıklama yaptı. Ancak bu küstah yoruma geçen sene olduğu gibi yine dayanamadı. Soluğu şarkıcı eşi Carla Bruni ile Ege'nin incisi Bodrum'da aldı. Görevde olduğu dönemde Türkiye aleyhinde kampanyalar yapan ve sloganlar atan Sarkozy, Bodrum Demirci Koyu'ndaki lüks bir otelde konakladı.





(20 Temmuz 2019) Sarkozy çifti, günlüğü bin 800 euro olan odada konaklıyor.

Otel görevlilerinin geniş güvenlik önlemleri altında tatiline devam eden Sarkozy ve eşi, gün boyu otelin restoran kısmında oturdu. Akşam yemeği için otelin restoran kısmına geçen çiftin, daha sonra mavi tura çıkacakları öğrenildi.





(21 Ağustos 2018) Nicolas Sarkozy ve Carla Bruni çifti, geçen yıl da Bodrum'a gelmişti. Bruni'nin geçen sene giydiği kıyafet bu yıl da üzerindeydi.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM



