SOSYETENIN genç ismi Ceylan Çapa, önceki gün The Bodrum Edition'daki Sunglass Hut gözlüklerinin davetinde ev sahibiydi.

Birçok sosyetik gibi markalarla iş birliği yaparak düzenlediği davet sayesinde cebini doyduran Çapa'yı ünlü isimler yalnız bırakmadı. Bu arada Ceylan Çapa yazlık elbisesinin altına giydiği botla bu yazın trendine uydu.



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