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  • 21.07.2019
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'nın 'daki davetine ünlüler akın etti

da birçok sosyetik gibi davet düzenleyerek para kazanmaya başladı... Çapa’nın önceki gün ’daki davetine ünlüler koştu.

Akın akın davete

SOSYETENIN genç ismi Ceylan Çapa, önceki gün The Bodrum Edition'daki Sunglass Hut gözlüklerinin davetinde ev sahibiydi.

Birçok sosyetik gibi markalarla iş birliği yaparak düzenlediği davet sayesinde cebini doyduran Çapa'yı ünlü isimler yalnız bırakmadı. Bu arada yazlık elbisesinin altına giydiği botla bu yazın trendine uydu.


Pınar Altuğ


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