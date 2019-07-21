SOSYETENIN genç ismi Ceylan Çapa, önceki gün The Bodrum Edition'daki Sunglass Hut gözlüklerinin davetinde ev sahibiydi.
Birçok sosyetik gibi markalarla iş birliği yaparak düzenlediği davet sayesinde cebini doyduran Çapa'yı ünlü isimler yalnız bırakmadı. Bu arada Ceylan Çapa yazlık elbisesinin altına giydiği botla bu yazın trendine uydu.
Pınar Altuğ
Çiğdem Kayalı - Lal Deniz
Pelin Karahan ve Bedri Güntay çocuklarıyla
Fatoş Kabasakal - Erhan Kayhan
Kendi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.