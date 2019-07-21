SON yıllarda Amerika ve Avrupa'da yaygınlaşan 'glamping camping' 'büyüleyici kamp' sistemi; Türkiye'de de popüler oldu. 'Lüks kamp anlayışı' olarak bilinen sistem, ünlü isimlerin de bu sezonki tercihi... Güzel oyuncular Sedef Avcı'dan Songül Öden'e sosyetikler Melis Sütşurup'tan Mine Kalpakçıoğlu'na kadar birçok tanıdık sima, şimdilerde soluğu Marmaris'teki Bonjuk Bay'da alıyor.



Mekanın müdavimleri arasında Mustafa Sandal'ın eski aşkı Melis Sütşurup da var.

SOSYAL İNCELEME!

Issız bir koyda kurulu çadırlarda konaklayan ünlü isimler, bunun için de bilindik kampların aksine yüksek ücretleri gözden çıkarıyor. Tuvalet banyonun ortak kullanımlı olduğu çadırların 3 gecelik fiyatı tam 3 bin 500 TL'den başlıyor. Şimdilerde Melis Sütşurup'un tatil yaptığı ve içerisinde kişiye özel banyo ile tuvaletin olduğu lüks çadırların 3 gecelik fiyatı ise 7 bin 500 TL! Zaten Bonjuk Bay'da en az iki gece konaklamanız şart. Kampın kuralları bununla da sınırlı değil. Çadırlara rezervasyon yaptırmanız için ya daha önce buraya giden bir müşteri size referans oluyor ya da mekan sahipleri sizi Facebook, Instagram ve LinkedIn hesaplarınızı inceledikten sonra kampa kabul ediyor.



Sütşurup gibi isimler, Bonjuk Bay'da adeta ABD'deki Burning Man Festivali'nde olduğu gibi çılgın giyim tarzlarıyla eğleniyor.



BU ÇADIRDA 3 GECE 3 BİN 500 TL

Bu çadırda kalırsanız, banyo ve tuvaleti ortak kullanacaksınız!



BU ÇADIRDA 3 GECE 7 BİN 500 TL

KAMPIN VIP HALİ!

Banyo ve tuvaleti ortak kullanmak istemeyenler, Melis Sütşurup gibi kendine özel alanları olan bu lüks çadırda konaklıyor.





GONG SESİYLE YEMEĞE

Üç öğün yemek imkanı sunan Bonjuk Bay'da "gong" sesi duyulduğunda yemeğin hazır olduğunu anlıyorsunuz. Bonjuk Bay'daki mönü ise 'clean eating' denilen sağlıklı yiyeceklerden oluşuyor.