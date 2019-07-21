TATİL için Bodrum'a giden Aleyna Tilki, bonkör çıktı. Genç popçu, iki erkek ve bir kız arkadaşıyla çıktığı tatilde dostlarının ellerini cebine attırmadı. Arkadaşlarıyla Yalıkavak'taki bir otelde kalan Tilki, 2 gece 3 günlük konaklama bedeli olan 15 bin lirayı kendi cebinden verdi.

BONKÖR TİLKİ

Konser başına 70 bin TL aldığı konuşulan 19 yaşındaki popçu, beach'lerdeki giriş ücretleri de dahil tüm yeme-içme masraflarını da karşıladı. Ünlü şarkıcıyla arkadaşları, önceki gün de Kai Beach'in 4 bin liralık locasındaydı. Popçuyla dostları, daha sonra Bodrum Mantı'ya gitti. Burada da dostlarına yemek ısmarlayan Tilki'nin bonkörlüğü "Arkadaşım olsan bari" esprisi yaptırdı. Genç popçu, yemeğin ardından arkadaşlarıyla bir mekanda sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi. Sabah 05.00'de özel şoförlü Porsche marka aracıyla mekanı terk eden Tilki'nin yanındaki erkekle samimiyeti de yeni bir aşk iddiasını gündeme getirdi.

ALEYNA AŞKA KULAÇ ATTI

ÜNLÜ popçu, erkek arkadaşıyla sudan çıkmak bilmedi. Denizde serinleyen ikili, eğlenceye akşam bir gece kulübünde devam etti. İkilinin samimiyeti dikkat çekti.



Aleyna ile yanındaki gizemli erkek arkadaşı, mekandan sabaha karşı birlikte ayrıldı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM