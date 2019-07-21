Hadise’yi efkar bastı

Bir süredir aşk hayatında sessizliğe bürünen Hadise, önceki günkü paylaşımıyla şaşırttı. Ünlü popçu, geç saatte Yıldız Tilbe'nin 'Korktum Deseydin' şarkısının şu bölümünü söylerken video çekti:

"EVET anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım bir de babamın…" 34 yaşındaki şarkıcının efkarlı halleri sosyal medyaya damga vurdu. Popçunun hali "Hadise, aşk acısı mı çekiyor?" dedirtti.