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  • 21.07.2019
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’yi efkar bastı

Hadise’yi efkar bastı

Bir süredir aşk hayatında sessizliğe bürünen Hadise, önceki günkü paylaşımıyla şaşırttı. Ünlü popçu, geç saatte Yıldız Tilbe'nin 'Korktum Deseydin' şarkısının şu bölümünü söylerken video çekti:

"EVET anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım bir de babamın…" 34 yaşındaki şarkıcının efkarlı halleri sosyal medyaya damga vurdu. Popçunun hali "Hadise, aşk acısı mı çekiyor?" dedirtti.

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