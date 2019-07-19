, ikinci kez baba olma heyecanı yaşıyor. Ünlü şarkıcıyla eşikızlarıardından geçtiğimiz gün dekavuştu.iki kız çocukla taçlandıran ünlü çift, hastane odasında verdikleri pozları da sevenleriyle paylaştı.ile tanışan Arya'nınvehali ise görülmeye değerdi.