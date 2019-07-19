Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.07.2019
  • Gazete

Kızları ’ya kavuşan Berkay - çiftinin mutlu aile tablosu büyük beğeni topladı

Ünlü popçu Berkay ile eşi , geçtiğimiz gün ikinci kızları ’ya kavuştu. Çiftin mutlu aile tablosuna da beğeni yağdı. Kardeşi Zeynep Mira ile tanışan Arya'nın heyecanlı ve mutlu hali ise görülmeye değerdi.

Mutluluğun resmi
Popçu Berkay, ikinci kez baba olma heyecanı yaşıyor. Ünlü şarkıcıyla eşi Özlem Ada Şahin, 2 yaşındaki kızları Arya'nın ardından geçtiğimiz gün de Zeynep Mira'ya kavuştu. Üç yıllık mutlu evliliklerini iki kız çocukla taçlandıran ünlü çift, hastane odasında verdikleri pozları da sevenleriyle paylaştı. Kardeşi Zeynep Mira ile tanışan Arya'nın heyecanlı ve mutlu hali ise görülmeye değerdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKızları Zeynep Mira’ya kavuşan Berkay - Özlem Ada Şahin çiftinin mutlu aile tablosu büyük beğeni topladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri