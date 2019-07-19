Popçu Berkay, ikinci kez baba olma heyecanı yaşıyor. Ünlü şarkıcıyla eşi Özlem Ada Şahin, 2 yaşındaki kızları Arya'nın ardından geçtiğimiz gün de Zeynep Mira'ya kavuştu. Üç yıllık mutlu evliliklerini iki kız çocukla taçlandıran ünlü çift, hastane odasında verdikleri pozları da sevenleriyle paylaştı. Kardeşi Zeynep Mira ile tanışan Arya'nın heyecanlı ve mutlu hali ise görülmeye değerdi.
- Saklambaç
- 19.07.2019
- Gazete
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