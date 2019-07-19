Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.07.2019
  • Gazete

Hayran baskını

’in Sarıyer’deki film seti, önceki gün yine sevenleri tarafından baskına uğradı.

Hayran baskını
Son dönemin en popüler ismi Ebru Şahin sevgisi her geçen büyüyor. atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin yıldızı, önceki gün başrolünde oynadığı 'Şuursuz Aşk' filminin Sarıyer'deki setindeydi.

Kısa sürede milyonların sevgisini kazanan 24 yaşındaki oyuncu, yine hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. , yoğun çekimlere rağmen kimseyi kırmayarak sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHayran baskını
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri