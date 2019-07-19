Hayran baskını

Son dönemin en popüler ismi Ebru Şahin sevgisi her geçen büyüyor. atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin yıldızı, önceki gün başrolünde oynadığı 'Şuursuz Aşk' filminin Sarıyer'deki setindeydi.
Kısa sürede milyonların sevgisini kazanan 24 yaşındaki oyuncu, yine hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ebru Şahin, yoğun çekimlere rağmen kimseyi kırmayarak sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi.
Kısa sürede milyonların sevgisini kazanan 24 yaşındaki oyuncu, yine hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ebru Şahin, yoğun çekimlere rağmen kimseyi kırmayarak sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi.
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