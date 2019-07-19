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  • 19.07.2019
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Ayrılan eski eşler tatilde bir araya geldi! ve eski eşleri ile buluştu

Geçen ay boşanan ile , önceki akşam Bodrum’daydı. Deniz, ‘Ah O Gözlerin’ şarkısını eski eşi için çaldırdı. Ayrı kalamayan bir diğer eski eşler ile da Ayvalık'ta buluştu. Çilingiroğlu, eski eşine yumurta yaptı.

Ayrılsak da beraberiz
Ünlü sanatçı Özcan Deniz'le geçen ay boşandığı Feyza Aktan'ın ayrılığı kısa sürdü. İkili, 15 aylık evliliklerini 1 yaşındaki oğulları Kuzey'e rağmen bitirmişti. Aynı evde yaşamaya devam eden çift, önceki akşam da Bodrum Yalıkavak'ta el ele objektife yakalanarak herkesi şoke etti. "Ayrılsak da beraberiz" diyen çift, daha sonra soluğu Sait Restaurant'ta aldı. Deniz ile kendinden 20 yaş küçük eski eşi baş başa yemek yedi.



ESKİ EŞE SERENAT YAPTI
Deniz, eşi için Ege'den kendi elleriyle tuttuğu 10 kiloluk dev sinarit balığının pişirilmesi talimatını verdi. 46 yaşındaki sanatçı, şarkısı 'Ah O Gözlerin'in çalmasıyla da aşka geldi. Deniz, şarkının şu kısmını eski eşinin gözlerinin içine bakarak söyledi: "Saplandın sol yanıma / Acımadın hançer gibi / İsmini unutmak zor değil / Zor olan o essiz, o sessiz, o derin / Ah o gözlerin…"




Geçen hafta kendinden 17 yaş küçük aşkı Seda Sevin'den ayrılan Kaya Çilingiroğlu, soluğu eski eşi Hülya Avşar'ın yanında aldı. Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya ile 'nın Ayvalık'taki yazlığına gitti. Mutfağa giren spor yorumcusu, eski eşine yumurta pişirdi. Ünlü sanatçı da bu anı "İşte adamı böyle çalıştırırlar" diye paylaştı. Her yaptığıyla olay olan Avşar Kızı, bu paylaşımıyla da sosyal medyaya damga vurdu.



KARA KEDİ HÜLYA MI?
Çilingiroğlu, 'la görüştüğü için Sevin'in kıskançlık krizine girdiği iddia edilmişti. İkili, dedikoduları yalanlasa da Çilingiroğlu'nun ayrılık sonrası eski eşini ziyaret etmesi aşkı, kıskançlığın bitirdiği dedikodusunu yeniden gündeme getirdi.



ZAMANA YENİLDİ
'İlişkimiz zaman aşımına uğradı' diyen Sevin, Çilingiroğlu ile aşk fotoğraflarını slidi.

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