Dalaman'da önceki gün mavi tura çıkan Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz, denizde ilginç bir deneyim yaşadı. Kaymaz, denizde yüzerken yanına yanaşan sandaldan el yapımı çanta satın aldı. Kaymaz, bu deneyimi Instagram'da paylaştı.
ALIŞVERİŞ KAYMAZ'IN AYAĞINA GELDİ
Kaymaz, ekmeğini denizden çıkaran kadınlara sosyal medyada destek verdi.
ALIŞVERİŞ KAYMAZ'IN AYAĞINA GELDİ
Kaymaz, ekmeğini denizden çıkaran kadınlara sosyal medyada destek verdi.
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