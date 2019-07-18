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  • 18.07.2019
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Özlem ekmeğini denizden çıkaran kadınlara sosyal medyada destek verdi

Yüzen butik
Dalaman'da önceki gün mavi tura çıkan Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz, denizde ilginç bir deneyim yaşadı. , denizde yüzerken yanına yanaşan sandaldan el yapımı çanta satın aldı. Kaymaz, bu deneyimi 'da paylaştı.



ALIŞVERİŞ KAYMAZ'IN AYAĞINA GELDİ
Kaymaz, ekmeğini denizden çıkaran kadınlara sosyal medyada destek verdi.

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